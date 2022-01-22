İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de güvenlik toplantısına katıldı - Haberler
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de güvenlik toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de güvenlik toplantısına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısını gerçekleştirmek üzere Mardin'e geldi.

MARDİN (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısını gerçekleştirmek üzere Mardin'e geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 2022 yılı güvenlik toplantısı Mardin'de başladı. Bakan Soylu, protokolü selamlamasının ardından toplantı odasına geçti. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve il protokolü katıldı. - MARDİN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de güvenlik toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de güvenlik toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de güvenlik toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de güvenlik toplantısına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Mardin Havalimanı, Süleyman Soylu, Jandarma, Mardin, Politika, Güncel, Haber

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