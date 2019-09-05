İçişleri Bakanı Soylu ile görüştüler

05.09.2019 17:26

Trafik denetimi sırasında İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu ile karşı karşıya gelen Karadenizli Ünlü yapımcı, bestekar ve sanatçı Adnan Yılmaz (Kont Adnan) ile Sakaryalı Sanatçısı Oflu Kadir; ülke gündemi, sanat ve siyaset üzerine samimi sohbette bulundu.

Bakan Soylu'ya destek verdiklerini, icraatlarını takdirle karşıladıklarının altını çizerek, büyük bir özveri ve cesaretle çalıştığının altını çizen sanatçılar, "bizler hep sizlerleyiz, dualarımız ile sanatımız ile ülkemiz için çakılan her bir çivi içinde minnettarız" şeklinde yorum da bulundular.

Kaynak: Bültenler