İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan sel afetinin ardından yapılan çalışmaları inceledi
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İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan sel afetinin ardından yapılan çalışmaları inceledi

Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan sel afetinin ardından yapılan çalışmaları inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan sel afetinin ardından gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili incelemede bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan sel afetinin ardından gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili incelemede bulundu.

Giresun Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Dereli ilçesine giden Soylu, burada Yeni Dereli Projesi kapsamında inşaatı devam eden konut ve iş yerlerinin bulunduğu alanı gezdi.

Soylu, daha sonra ilçedeki esnaf ile sohbet ederek taleplerini dinledi.

Süttaşı Mahallesi'nde, TOKİ tarafından afetzedeler için planlanan konutların inşaat alanında incelemelerde bulunan Soylu, yetkililerden bilgi aldı.

Süleyman Soylu, merkeze bağlı Duroğlu beldesini de ziyaret ederek, Belde Belediye Başkanı Halil Çetin ve esnafla görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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