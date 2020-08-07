İçişleri Bakanı Soylu, "düğün salonu" denetimine katıldı
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İçişleri Bakanı Soylu, "düğün salonu" denetimine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir düğün salonunda gerçekleştirilen denetime katıldı.

07.08.2020 21:23 | Son Güncelleme: 07.08.2020 21:43

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir düğün salonunda gerçekleştirilen denetime katıldı.

Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığının "Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri"ne ilişkin genelgesi kapsamında, Sezen ve Halil İbrahim Yorulmaz çiftinin Ankara'nın Çubuk ilçesindeki bir salonda gerçekleştirilen düğün töreninde yapılan denetimine iştirak etti.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada çifte mutluluklar dileyerek, örnek bir aile olmaları temennisinde bulundu.

Çiftten geleneklerine, göreneklerine bağlı olmalarını isteyen Soylu, "Cumhurbaşkanımızın bir nasihatı var biliyorsunuz. Diyor ki en az 3 çocuk. İnşallah. Güvenlik teşkilatında çalışıyorsunuz, ikiniz de polissiniz ve hakikaten memleketimizin ne kadar güçlü iyi yetişmiş evlatlara ihtiyacı olduğunu en çok siz biliyorsunuz." diye konuştu.

Bakan Soylu, koronavirüs tedbirlerine uydukları için düğün davetlilerine teşekkür etti.

Soylu, "Bu salgın döneminde hem mesafeye hem maskelere dikkat edilmiş. Örnek bir düğün oldu. Tebrik ediyorum, hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan, düğün sırasında çekilen fotoğraflar ile "İki polis kardeşimizin düğünündeyiz. Mesafe tamam, maske tamam, ateş ölçümü tamam, düğün tamam. Hayırlı olmasını diliyor, teşekkür ve tebrik ediyoruz." mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Soylu, 'düğün salonu' denetimine katıldı

Kaynak: AA

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