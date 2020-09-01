İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ve Güce'de incelemelerde bulundu
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İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ve Güce'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel nedeniyle zarar gören Giresun'un Dereli ve Güce ilçelerinde incelemelerde bulundu.

01.09.2020 17:48 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:54

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel nedeniyle zarar gören Giresun'un Dereli ve Güce ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Dereli ilçesine giden Soylu, burada cadde ve iş yerlerinde yapılan onarım çalışmalarını inceledi.

Soylu esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Soylu, daha sonra Güce ilçesine giderek sel, taşkın ve heyelanların yaşandığı Gelevera Deresi vadisini havadan ve karadan inceledi.

Vadide yer alan köylere de giden Soylu, vatandaşların taleplerini diledi.

Süleyman Soylu, buradaki incelemelerinin ardından selin etkili olduğu Dereli ilçesi Akkaya köyüne giderek vatandaşlarla görüştü.

İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ve Güce'de incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

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