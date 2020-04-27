İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ramazanın ilk cuma hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi. Bakan Soylu mesajında, "Kısa, net! Ali Erbaş hocamızı seviyoruz. Sözlerine de ihtiyacımız var." ifadesine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ramazanın ilk cuma hutbesindeki eşcinseller ile ilgili ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin eleştirdiği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kısa, net! Ali Erbaş hocamızı seviyoruz. Sözlerine de ihtiyacımız var." ifadesine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA DESTEK VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde eşcinseller ile ilgili sözlerine tepki gösteren Ankara Barosu'na sert çıkarak, "Diyanet İşleri Başkanlığı devletin bir kurumudur. Başkanımız bir açıklama yaptı. Sadece inancının ilminin ve yürüttüğü görevinin gereğini yerine getirmiştir. Söyledikleri de sonuna kadar doğrudur. Ülkemizde İslam adına konuşması gereken bir kurum varsa Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Ankara Barosu'nun yetkisinde olan bir konu değildir. Herkes yerini bilecek, haddini bilecek. Bu doğrudan İslam'a yönelen bir saldırı halini aldı. Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı, devlete yapılan saldırıdır." demişti.