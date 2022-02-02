İçişleri Bakanı Soylu, Araklı'da incelemelerde bulundu

ARAKLI, TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Araklı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, ilçe merkezinde yapımı devam eden Araklı Hükümet Konağı'nda inceleme yaparak, çalışmaların son durumuna ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

Soylu'ya incelemeleri sırasında Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ve diğer ilgililer eşlik etti.