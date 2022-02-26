İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, ABD'Yİ RUSYA KONUSUNDA ELEŞTİRDİ

"LAF EBELİĞİNDEN BAŞKA BİR ŞEY GERÇEKLEŞTİRMEYEN ANLAYIŞ"

"DÜNYAYA NİZAM VERMEYE ÇALIŞAN MİLLETİN TORUNLARIYIZ"

Soylu anne ve babasının Bayburt ile ilgili, "Benim babam da amcam da Bayburt'ta doğdu. Rahmetli annemle babam Bayburt'ta nehrin kenarında oturduklarında beni ararlardı. 'Senin sevdiğin yerde oturuyoruz' derlerdi" anısını paylaşırken gözleri doldu.

Demirören Haber Ajansı - Güncel