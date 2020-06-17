İçinizi ferahlatan yaz kokteyli ve tarifi Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarını keyfe dönüştürmek ister misiniz? Özel tarifle hazırlanan yaz kokteyli ile yaz sıcaklarına lezzetli bir mola verebilir, lezzetli içecekle sıcak havanın tadını çıkarabilirsiniz.

Özel tarifi ile benzersiz lezzete sahip olan yaz kokteyli yaz sıcaklarında ferah bir mola vermenizi sağlıyor. İşte özel tarifi ve özel tadı ile yaz kokteyli tarifi…

GEREKLİ MALZEMELER

4 adet şeftali

1 adet portakal

3 dal nane

1 adet kırmızı elma

Orta boy bir dilim kavun

1 adet ananas

2 adet kivi

Süslemek için: Kivi ve portakal dilimleri

HAZIRLANIŞI

Ananas, kivi ve şeftaliyi ayı ayrı temizleyin ve meyve sıkacağından geçirin. Meyve sularını bir sürahiye alın. Elmayı soyup çekirdeklerini çıkarın meyve sıkacağından geçirin. Elma suyunu da sürahiye alın. Ardından kavunu meyve sıkacağından geçirip suyunu sürahiye alın. Meyve sularını sürahiye aldıktan sonra sürahiyi soğutmak üzere buzdolabına kaldırın. Soğuyan kokteyli bardaklara alarak nane yaprağı, portakal ve kivi ile süsleyerek servis edin. Afiyet olsun.