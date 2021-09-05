İçeriğinde yabancı madde saptandı! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor
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İçeriğinde yabancı madde saptandı! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Japonya'da içeriğinde yabancı madde saptanan ABD'li Moderna koronavirüs aşısının 1,6 milyon dozdan fazlasının toplatılmasına karar verildi. Sağlık Bakanlığı, içeriğinde yabancı madde saptanması sonrası kullanımı askıya alınan Moderna serisi aşılardan ilk doz vurulan 30 ila 38 yaşlarındaki iki kişinin, bir süre sonra öldüklerinin tespit edildiğini açıklamıştı.

ABD'li ecza devi Moderna ile Japonya'daki satışı ve dağıtımından sorumlu partneri Takeda, içeriğinde yabancı madde bulunan aşılara yönelik karar aldı.

1.6 MİLYON DOZ TOPLANACAK

Buna göre muhteviyatında yabancı madde ve şişeciklerinde kirlenme saptanan kullanılmamış 1,6 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı geri toplatılacak.

YABANCI MADDE TESPİT EDİLDİ

Japonya Sağlık Bakanlığı önceki hafta, açılmamış Moderna aşısı şişeciklerinde kirlenme, bazı şişeciklerde ise yabancı maddeler bulunduğunu açıklamıştı. Bakanlık, Moderna'nın İspanya'da üretilen yaklaşık 1,6 milyon dozunun kullanımının önlem olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Takeda ise güvenlik önlemi olarak İspanya'da aynı üretim bandından çıkan dozların Japonya'daki kullanımına ara verdiklerini bildirmişti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Japonya'da iki kişinin, kullanımı durdurulan Moderna serisinden yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı vurulduktan bir süre sonra hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı, içeriğinde yabancı madde saptanması sonrası kullanımı askıya alınan Moderna serisi aşılardan ilk doz vurulan 30 ila 38 yaşlarındaki iki kişinin, bir süre sonra öldüklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Ölen kişilere yapılan aşı şişeciklerinde yabancı madde saptanmadığını kaydeden bakanlık, ölümlerle Moderna aşısı arasında sebepsel ilişkinin henüz bilinmez durumunu koruduğunu bildirdi.

Üretici firma Moderna ile Japonya'daki satış ve dağıtımından sorumlu partneri Takeda, ölüm nedenlerinin bakanlıkla işbirliği halinde soruşturulduğunu açıkladı.

İçeriğinde yabancı madde saptandı! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor
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Haber Yorumları (2)
EMRAH TOSUNOGLU: Aşı Aşı diyenler nerdesiniz daha içerigini kendilerinin bile bilmediği bişeyi vatandaşa zorlan basıp duruyorlar kendi çıkarları için yarın birgün bişey çıksa kimi suçluyacaksınız dandik ne oldugu belirsiz kimyasallarla milleti kobay yapıp zehirliyorlar
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BAHATTİN BAKKAL : Çekimser kalanların tereddüt te kalması kadar şüpheli birşeyler var gibi neyse yakında çıkar ortaya
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İçeriğinde yabancı madde saptandı! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor - Haberler
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