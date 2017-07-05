İçerde'nin "Minik"İ Korku Filmiyle Ekranla Dönüyor

İçerde dizisinde "Minik" karakterini canlandıran 2,05 metre uzunluğundaki Seyithan Özdemir, rol alacağı korku filminin çekimleri için Samsun'a geldi.



İçerde dizisindeki rolüyle şöhrete kavuşan "Minik" lakaplı Seyithan Özdemir, bu sefer farklı bir karakterle ekran önüne gelecek. Genelde koruma rollerini oynayan Özdemir, bu kez bir korku filminde yer alacak. Çekimleri Samsun'da yapılacak film için şehre gelen Minik, yeni projesi hakkında açıklamalarda bulundu.



"İnsanlar tarafından tanınmak çok güzel bir duygu"



Ünlü olduktan sonra tanınmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Seyithan Özdemir, "Samsun'a sinema filmi projesi için geldim. Çok güzel bir film olacağını düşünüyorum. Umarım halk beğenir. Belli bir süre Samsun'da kalıp film çekimlerini tamamlayacağız. Oyuncu olmadan önce yakın koruma olarak görev yapıyordum. 6-7 senedir rol almaya başladım. İçerde dizisinde 'Kebapçı Celal' karakterinin koruması rolünü oynadım. Halk bu rolde beni çok sevdi. Çok olumlu tepkiler aldım. Bu projede ise değişik bir rol oynayacağım. Umarım bize iyi gelir. Yeni filmimizin bütün çekimleri Samsun'da gerçekleşecek. Korku ve dram ağırlıklı filmde rol alacağım. Samsun'a ayak basar basmaz insanlar yoğun ilgi gösterdi. İnsanlar beni görünce hemen tanıyorlar. Tanınmak çok güzel bir duygu. Umarım bu işte de başarılı oluruz" dedi.



Seyithan Özdemir Kimdir?



Oyuncu olmadan önce korumalık yapan 35 yaşındaki Özdemir, Muş doğumlu ve çiftçi bir anne-babanın çocuğu. 2,05 metre boyunda olan Özdemir, 8 kardeşin küçüklerinden. Altı yıldır İstanbul'da yaşayan Seyithan Özdemir gece kulüplerinde, konserlerde, sanatçılara ve iş adamlarına yakın korumalık yaparak geçimini sağlıyordu. - SAMSUN