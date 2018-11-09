İçerde Dizisinin Yıldız Oyuncusu Sedat Payas, Simit Satmaya Başladı
Reyting rekortmeni 'İçerde' dizisinin Şevko'su Sedat Payas'ın şimdilerde annesine bakabilmek için simit sattığı ortaya çıktı.
'İçerde' dizisinde Şevko karakterini canlandıran Sedat Payas, dizinin finalinin ardından iş bulamayınca simit ve sandviç satmaya başladı.
SİMİT VE SANDVİÇ SATIYOR
Yayınladığı dönemde reyting rekorları kıran 'İçerde' dizisinin final yapmasıyla bir oyuncu işsiz kaldı. Dizide Şevko karakterini oynayan Payas, şimdilerde geçimini sağlayabilmek için sokaklarda simit ve sandviç satıyor.
ANNESİNE BAKMAK İÇİN BU İŞE BAŞLADI
Flasflas sayfasına ulaşan fotoğraflarda Payas'ın sandviç ve simit sattığı ortaya çıktı. Dizinin birçok oyuncusu kendisine yeni yapımlarda yer bulurken yan karakter olarak çalışan oyuncular geçimini sağlamak için farklı işlere yöneldi. İçerde dizisinden sonra iş bulamadığını ve annesine bakmak için simit, sandviç sattığını söyleyen Payas, yeni işinden şikayetçi olmadığını da söyledi.
BİRÇOK DİZİ VE FİLMDE ROL ALDI
Sedat Payas, İçerde, Vücut, Kolpaçino: Bomba, Kalbim Seni Seçti, Çakıl Taşları ve Kurtlar Vadisi gibi dizi ve filmlerde rol aldı.
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Ayıp ayıp orda bir oyuncu yok mu vicdanlıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Eskiden içerde çalışıyormus şimdi disarda:) Ne var bunda gurbo?Cevap Yaz 2 7 Yayından KaldırTC46: Darısı da sana inşallah.Yayından Kaldır
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Hayat bu yarın bi bakmışsın başrol oynuyor...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Belkide onu bu yola kader itmiştir...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır