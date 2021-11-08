IC3PEAK kimdir? Ic3peak hangi ülkenin grubu, şarkıları neler? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ic3peak grubunun kliplerinden birinde vokal Kreslina, Rus hükümet binasının basamaklarında kendini ateşe veriyor ve Vladimir Lenin'in mezarında bir parça çiğ et yiyor. Klipleri büyük tepki toplayan grup zaman zaman emniyet güçleriyle karşı karşıya da geliyor. Peki, IC3PEAK kimdir?

IC3PEAK KİMDİR?

Rusya çıkışlı bir grup olan IC3PEAK, iki kişiden oluşmaktadır. Kendilerini tanımladıkları cümle ise "two audiovisual terrorists" olarak karşımıza çıkıyor. Kadın vokal Anastasia Kreslina; erkek olan composer Nikolay Kostylev'dir. İkili, şarkılarını başlangıçta İngilizce olarak kaydetmiş olsalar da sonra neredeyse tamamen Rusça olarak kaydetmeye başladılar.

Vokalist Anastasiya 'Nastya' Kreslina (13 Kasım 1995 doğumlu) ve yapımcı Nikolay Kostylev'den (31 Ağustos 1995 doğumlu) oluşuyor. Grup kendisini bir "görsel-işitsel proje" olarak tanımlıyor.

RUSYA'DA KONSERLERİ ENGELLENMİŞTİ

2018 yılında grubun bir dizi konseri kolluk kuvvetleri tarafından iptal edildi veya sekteye uğradı ve ikili, olası bir neden olmaksızın Sibirya'nın Novosibirsk kentinde gözaltına alındı ??ve gösteride performans sergilemek için zamanında serbest bırakılmadı.

IC3PEAK ŞARKILARI

Studio Album

IC3PEAK (2015)

Fallal (2016)

??????? ????? (2017)

?????? (2018)

?? ???????? (2020)

Single

"Ellipse" (2014)/ Electronica Records

"I'll Be Found Remixes" (2014)

"Really Really" (2014)

"Kawaii"/ "Warrior" (2016)/ Manimal Vinyl

"???" (2017)/ Self released

"Monster" (2017)/ Manimal Vinyl

"THIS WORLD IS SICK" (2018)

"Fairy Tale/??????" (2018)

"Death No More/?????? ?????? ???" (2018)

"Boo-Hoo/ ????-????" (2020)

"TRRST" (featuring ZillaKami) (2020)

EP

SUBSTANCES (2014)/ STYLSS

Vacuum (2014)/ Stellar Kinematics

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