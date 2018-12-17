Ic Vakfından Köy Okullarına Destek

Ağrı'da İbrahim Çeçen (IC) Vakfı tarafından kırsalda bulunan köy okullarına bilgisayar, masa, ihtiyaç sahibi öğrencilere ise kitap ve oyuncak yardımında bulunuluyor.

IC Vakfınca yürütülen kampanya kapsamında Ağrı ile 7 ilçesinde belirlenen okullara vakfın gönüllüleri aracılığıyla ulaşılıyor.

Okullara masa, bilgisayar, kitap, öğrencilere ise oyuncak ve kırtasiye malzemeleri gibi yardımlarda bulunan vakıf, bu desteğiyle zor şartlarda eğitim gören öğrenci ve öğretmenlerin yanında oluyor.

Kampanya çerçevesinde son olarak Ergözü köyüne gelen gönüllüler, kamyonete yükledikleri malzemeleri Ergözü Ortaokuluna getirerek idarecilere teslim etti.

Öğrenciler için yaptıkları çalışmanın anlamlı olduğunu aktaran öğretmen ve okul idarecileri, yardımlardan dolayı IC Vakfına teşekkür etti.

"Ağrı'daki birçok okula ulaşmaya çalışıyoruz"

IC Vakfı Ağrı İl Temsilcisi Güven Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın Türkiye'nin her tarafında projelerinin olduğunu söyledi.

Ağrı'nın kendileri için pilot bölge olduğunu belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"İbrahim Çeçen Vakfı olarak başta eğitim, sağlık, spor, kültür ve sanat gibi çalışmalar yapıyoruz. Daha öncede birçok okulda güzel çalışmada bulunduk. Bu yılda okullardaki hem öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize yönelik bir çalışmada bulunduk. İbrahim Çeçen Vakfı (İC) gönülleri ile şu an Eleşkirt'deyiz. Okulumuza bilgisayar, masa, öğrencilerimize oyuncak ve okumaları için kitaplar getirdik. Ağrı'daki birçok okula ulaşmaya çalışıyoruz. Güzel çalışmalarımız var ve çalışmalarımıza devam ediyoruz."