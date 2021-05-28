İç Ege'nin kuş cenneti Acıgöl'de sular çekilmeye devam ediyor
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İç Ege'nin kuş cenneti Acıgöl'de sular çekilmeye devam ediyor

İç Ege'nin kuş cenneti Acıgöl'de sular çekilmeye devam ediyor
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli ve Afyonkarahisar sınırında yer alan Acıgöl'de kuraklığın etkisiyle ortalama derinliğin 1 metrenin altına düştüğü belirtildi.

Denizli ve Afyonkarahisar sınırında yer alan Acıgöl'de kuraklığın etkisiyle ortalama derinliğin 1 metrenin altına düştüğü belirtildi.

Başta flamingolar olmak üzere barındırdığı onlarca kuş türüyle yurt içi ve dışından kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçılarını kendine çeken Acıgöl, ülkede Tuz Gölü'nden sonra sodyum sülfat oranıyla ikinci sırada yer alıyor.

Sularında son yıllarda oluşan çekilmeyle gündeme gelen Acıgöl, bu sene de kuraklıktan etkilendi.

Çekilme izlerinin hemen her noktadan izlenebildiği gölde, eskiden su altında bulunan bazı bölgelerin yol olarak kullanılmaya başlanması dikkati çekiyor.

Gölle ilgili araştırmalar yapan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, AA muhabirine, gölde su çekilmesinin yaklaşık 25 yıldır sürdüğünü söyledi.

Gölde bu sene ortalama su seviyesinin 1 metrenin altına kadar düştüğünü ifade eden Kesici, "Acıgöl, su hacmi ve yüzey alanının yüzde 70'ten fazlasını kaybetmiş durumda. Gölün mayısta çok daha iyi durumda olması gerekirdi. Bunun aksine çok şiddetli kuraklık ve kuruma periyodu içinde olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Güzelim gölümüze artık kuşlar da gelmez oldu"

Göle yakın konumdaki Gemiş Mahallesi'nde yaşayanlar da sudaki çekilmeyi üzüntüyle izliyor.

Gemiş Sulama Kooperatifi Başkanı Mehmet Başdağ, çekilmenin 2016'dan bu yana hızlandığını, bölgenin yeteri kadar yağış almaması nedeniyle sularının her geçen gün azaldığını anlattı.

Mahalle sakinlerinden Ali Tok ise kuraklığın artık gözle görülür şekilde arttığını belirterek, "Eskiden su dolu alanlarda artık arabalarla dolaşıyoruz. Acıgöl göz göre göre tükeniyor. Yağış olmadı. Güzelim gölümüze artık kuşlar da gelmez oldu. İnşallah bir an önce bu kurak dönem biter." diye konuştu.

İç Ege'nin kuş cenneti Acıgöl'de sular çekilmeye devam ediyor
İç Ege'nin kuş cenneti Acıgöl'de sular çekilmeye devam ediyor
İç Ege'nin kuş cenneti Acıgöl'de sular çekilmeye devam ediyor
İç Ege'nin kuş cenneti Acıgöl'de sular çekilmeye devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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