"İç Bahçe" filminin çekimleri başladı
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"İç Bahçe" filminin çekimleri başladı

'İç Bahçe' filminin çekimleri başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Dijital bir platformda yayınlanan "Fatma" dizisinde Oğuz karakteriyle adından söz ettiren çocuk oyuncu Mustafa Konak, ilk başrol filmi olan "İç Bahçe" filminin çekimlerine başladığı öğrenildi.

Dijital bir platformda yayınlanan "Fatma" dizisinde Oğuz karakteriyle adından söz ettiren çocuk oyuncu Mustafa Konak, ilk başrol filmi olan "İç Bahçe" filminin çekimlerine başladığı öğrenildi.

TRT ile Theodora Film'in ortak yapımı olan "İç bahçe" filmi, 1980 darbesinin geçtiği dönemde ailesini kaybeden İsmail adlı bir çocuğun hikayesini anlatıyor.

İsmail karakterini canlandıracak olan genç oyuncu Mustafa Konak'a, Nur Fettahoğlu, Almina Günaydın, Sedat Kalkavan ve Eylem Tanrıver gibi isimler eşlik ediyor.

Senaristliğini İbrahim İris'in yaptığı filmin yönetmen koltuğunda ise Ceren Şahan oturuyor.

Uluslararası Film Festivalleri ile Ulusal alandaki Film Festivallerinde yarışacak filmde anne ve babasını kaybederek Bakırköy Akıl Hastanesi'nde yaşamaya başlayan İsmail (10) ile Sibel'in (13) hikayesi anlatılıyor. - İSTANBUL

'İç Bahçe' filminin çekimleri başladı
'İç Bahçe' filminin çekimleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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