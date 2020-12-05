Son dakika gündem: Mardin, Elazığ, Batman ve Şırnak sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
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Son dakika gündem: Mardin, Elazığ, Batman ve Şırnak sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

05.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:02

Son dakika haberi: Mardin, Elazığ, Batman ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Mardin, Elazığ, Batman ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Mardin'de ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin işlek noktalarında polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı.

Tarihi kent Mardin'de kısıtlamayla Kasımiye Medresesi, Ulu Cami, Kırklar Kilisesi gibi tarihi yapılar ile tarihi çarşılar, sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

Kent genelinde olduğu gibi Mardin-Diyarbakır ile Mardin-Şanlıurfa kara yollarında da araç trafiğinin en düşük seviyede olduğu görüldü.

Elazığ

Elazığ'da da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kentte yoğunluk yaşanan Gazi, Vali Fahribey, Zübeyde Hanım ve Hürriyet caddeleri tedbirler nedeniyle en sakin günlerini yaşarken, insan ve araç hareketliliği azaldı.

Polis ekipleri de kısıtlama süresince belirlenen kontrol noktaları, ana caddeler ile meydanlarda denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi.

Batman

Yeni tip koronavirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında iki sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Batman'ın cadde ve sokakları boş kaldı.

Kent genelinde vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uyarken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Basın Kavşağı, Turgut Özal Bulvarı, Gülistan Caddesi gibi ana artellerde denetim yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla kent genelindeki parklar da sessizliğe büründü.

-Şırnak

Şırnak'ta da salgının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kentin işlek Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı, Cumhuriyet, Ömer Kabak Meydanı, Uludere Caddesinin boş kaldığı görüldü.

Güvenlik güçleri, kentteki kavşak ve belirli noktalarda denetimlerini sürdürdü.

Son dakika gündem: Mardin, Elazığ, Batman ve Şırnak sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Son dakika gündem: Mardin, Elazığ, Batman ve Şırnak sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Son dakika gündem: Mardin, Elazığ, Batman ve Şırnak sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Son dakika gündem: Mardin, Elazığ, Batman ve Şırnak sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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