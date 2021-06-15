İç Anadolu'da SGK'ye kayıtlı çalışanların aşılanmasına başlandı

Kayseri, Yozgat, Niğde, Sivas ve Kırşehir'de, Kovid-19'la mücadele kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı çalışanlar aşı yaptırmaya başladı.

Kayseri, Yozgat, Niğde, Sivas ve Kırşehir'de, Kovid-19'la mücadele kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı çalışanlar aşı yaptırmaya başladı.

Kayseri'de randevu alarak sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor. Kayseri Devlet Hastanesindeki aşı polikliniklerinde vatandaşlar aşına yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Buradaki 19 aşı polikliniğine 6'şarlı alınan vatandaşlara aşıları uygulandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'ne gelen esnaf Mustafa Topak, randevu alabileceğinin açıklandığı gün sırasını aldığını ve bugün de aşısını olduğunu söyledi.

Topak, "Rabbim devletimize, milletimize zarar ziyan vermesin. Allah razı olsun, hizmetler güzel. Hemşirelerimiz, doktorlarımız bizimle ilgilendiler. Seri şekilde aşılarımızı oluyoruz. Vatandaşlara duyarlı olmalarını ifade etmek istiyorum, vakitleri geldiğinde gelsinler aşılarını olsunlar." dedi.

Bülent Dilbas da devletin ücretsiz aşı imkanı sağlamasından son derece mutlu olduğu belirterek, "Allah razı olsun, bekletmeden aşımızı olduk. Ücretsiz bir şekilde faydalandık." ifadelerini kullandı.

Yozgat

Yozgat'ta sabah mesainin başlamasıyla aşı olmak isteyen vatandaşlar Yozgat Şehir Hastanesi aşı polikliniği önünde yoğunluk oluşturdu.

Sosyal mesafe kuralına göre aşı odalarına alınan vatandaşlar aşı yapıldıktan gönderildi.

Aşı olan Serkan Perçin, 40 yaş üstü ile SGK'ye kayıtlı vatandaşlara aşı randevusunun verilmeye başlamasıyla randevusunu aldığını söyledi.

Perçin, "Devletimizin sunmuş olduğu imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bozok Üniversitesinde öğretim görevlisi Metin Gümüşay da aşının toplumsal bağışıklığın sağlanması için çok önemli olduğunu ifade ederek "Gerek okullarda eğitim gerek toplumun normal hayata dönmesi için herkesin aşı olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Halil Uslu da hastanede verilen güzel hizmetlerden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Niğde

Niğde'de Toplum Sağlığı Merkezine gelen vatandaşlara, sosyal mesafe kuralına göre aşı odalarına alınarak, aşıları yapıldı.

İsmail Baştürk, sigortalı olduğunu ve BioNTech aşısını yaptırdığını belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun. Sıramız da geldi, randevumuzu almıştık, aşımızı yaptırdık. 15-20 dakika bekledik, alerjik bir durum olmadı." dedi.

Ömer Şimşek de Kovid-19'dan kurtulmak için herkesi aşı yaptırmaya davet etti.

Sivas

Sivas'ta randevularını alarak hastanelere gelen vatandaşlar aşı polikliniklerinde yoğunluk oluşturdu.

Polikliniklere 6'şarlı gruplar halinde alınan vatandaşlara BioNTech aşıları uygulandı.

Aşının ilk dozu uygulanan Faruk Gülsever, çok mutlu olduğunu belirterek "Bu aşıyı getiren ve hastalığa karşı bizi mağdur durumda bırakmayan devletimize çok teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımız özverili şekilde aşılarımızı yapıyor. Çok memnunuz. Gelsin, herkes aşısını olsun." diye konuştu.

Kırşehir

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile belirlenen aile sağlığı merkezlerinde aşı yaptıracak vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Hastanedeki aşı polikliniğinde bulunan 25 aşı odasında SGK çalışanlarının aşılanmasına devam ediliyor.

İlk doz aşısını yaptıran Serdar Akalın, Kovid-19 salgınından tamamen kurtulmak için herkesin aşı olması gerektiğini söyledi.

Akalın, "Milletin sağlığı için aşı olunması lazım. Devletimizin belirlediği zamanda gelip aşımı oldum. İkinci aşımı da zamanında olacağım." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil