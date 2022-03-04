İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Haberler

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İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı

AA, Ergün Haktanıyan - Güncel
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Tatbikat yapılan okul binası Öğrencilere tatbikat yaptırılması Öğrencilerin masa kenarlarında saklanması Öğrencilerin okul binasından çıkması Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın açıklamaları Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın bir öğrenciyle konuşması KAYSERİ - Kayseri'de Nuh Mehmet Baldöktü...

KAYSERİ (AA) - Tatbikat yapılan okul binası

Öğrencilere tatbikat yaptırılması

Öğrencilerin masa kenarlarında saklanması

Öğrencilerin okul binasından çıkması

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın açıklamaları

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın bir öğrenciyle konuşması KAYSERİ - Kayseri'de Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tatbikata 690 öğrenci, 52 öğretmen katıldı.

İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı

İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı

İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Anadolu Lisesi, Nuh Mehmet, Tatbikat, Kayseri, Güncel, Haberler

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