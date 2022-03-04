İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı
AA, Ergün Haktanıyan - Güncel
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Tatbikat yapılan okul binası Öğrencilere tatbikat yaptırılması Öğrencilerin masa kenarlarında saklanması Öğrencilerin okul binasından çıkması Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın açıklamaları Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın bir öğrenciyle konuşması KAYSERİ - Kayseri'de Nuh Mehmet Baldöktü...
KAYSERİ (AA) - Tatbikat yapılan okul binası
Öğrencilere tatbikat yaptırılması
Öğrencilerin masa kenarlarında saklanması
Öğrencilerin okul binasından çıkması
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın açıklamaları
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın bir öğrenciyle konuşması KAYSERİ - Kayseri'de Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tatbikata 690 öğrenci, 52 öğretmen katıldı.