İç Anadolu'da kültür sanat

21.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:28

Sivas, Kayseri ve Kırıkkale'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Sivas Devlet Tiyatrosu, "Bir Güz Çiçeği Hürriyet" oyununu seyircilerle buluşturacak.

Asiye Demet Köse'nin kaleme aldığı, Mustafa Yıldıran'ın yönettiği oyunda, 100 yıl önce emperyalist güçlere karşı Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Anadolu'da insanları tek yürek altında toplaması anlatılıyor.

Oyun, bugün ve 22 Kasım Cuma günü saat 19.30'da, 23 Kasım Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Kayseri

Kayseri'de "Ormantik Komedi" adlı oyun, tiyatroseverlerle buluşacak.

Yapıcı Tiyatro tarafından sahneye konulan 2 perdelik komedi türündeki oyun, 22 Kasım Cuma günü Kayseri Şehir Tiyatrosu'nda saat 20.00'de izlenebilecek.

"Kral Şakir" adlı müzikli çocuk oyunu da minik tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Grafi 2000'in hazırladığı oyun, 23 Kasım'da saat 13.15'de Kayseri Şehir Tiyatrosu'nda izlenebilecek.

Kırıkkale

Kırıkkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "İnsan Biriktirmek" adlı oyun sahnelenecek.

Öğretmen Alper Boran'ın kaleme aldığı ve yönettiği oyunda, 13 öğretmen rol alıyor.

Öğretmenlik mesleğinin kutsallığının anlatıldığı oyun, 22 Kasım Cuma günü saat 10.30 ve 15.00'te, 24 Kasım Pazar günü ise saat 10.30'da İl Kültür Merkezi Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Ayrıca, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Kültür Merkezi'nde saat 10.00'da resim sergisi açılacak.

Kaynak: AA