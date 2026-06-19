'Messi'nin Babası Öldü' iddiası kariyerini bitirdi! Ünlü sunucu özür dileyerek istifa etti

Arjantinli televizyon sunucusu Florencia Pena, Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'nin hayatını kaybettiğini canlı yayında duyurmasının ardından büyük bir krizin merkezine oturdu. Haber kısa süre içinde yalanlanırken, Pena kamuoyundan özür dileyerek görevinden ayrıldığını açıkladı.

Olay, Arjantin'de yayın yapan Luzu TV'nin El Show del Verano programında yaşandı. Canlı yayın sırasında Florencia Pena, izleyicilere Lionel Messi'nin babasının hayatını kaybettiğini söyledi. Hatta Messi'nin devam eden Dünya Kupası sırasında takımdan ayrılmak zorunda kalacağını öne sürdü.

Ancak bu iddia kısa süre içinde doğrulanamadı ve sosyal medyada yayılan asılsız söylentilere dayandığı ortaya çıktı. Programın ilerleyen dakikalarında Pena da haberin herhangi bir medya kuruluşu tarafından doğrulanmadığını belirterek durumun netleşmeye çalışıldığını ifade etti.

Messi Ailesi Sessizliğini Bozdu

Yaşananların ardından Messi ailesi resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 68 yaşındaki Jorge Messi'nin bazı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü doğrulanırken, ölüm haberlerinin tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

Aile, Jorge Messi'nin doktor gözetiminde olduğunu ve sağlık durumunun olumlu yönde ilerlediğini belirtti. Ayrıca son saatlerde yayılan söylenti ve spekülasyonlardan duydukları rahatsızlığı dile getirerek, yalnızca aile tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Açıklamada, sağlık gibi hassas konuların sorumsuz haber ve yorumlara malzeme yapılmaması gerektiği de özellikle vurgulandı.

Sunucudan Duygusal Özür

Hatanın ortaya çıkmasının ardından Florencia Pena sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Ünlü sunucu, Messi ailesinden özür dileyerek yaşanan olay nedeniyle büyük utanç duyduğunu söyledi.

Pena, söz konusu bilginin canlı yayın sırasında programın yapım ekibi tarafından kendisine doğrulanmış bilgi olarak aktarıldığını ve bu nedenle haberi paylaştığını ifade etti. Buna rağmen sorumluluğu üstlendiğini belirten sunucu, Luzu TV'deki görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Daha sonra verdiği bir röportajda ise olay anında telefonuna veya bilgisayarına erişiminin olmadığını, tüm bilgileri yayın ekibinden aldığını söyledi.

Kanal Yönetimi de Harekete Geçti

Luzu TV yönetimi de yaşanan olayla ilgili bir açıklama yayımladı. Kanal, doğrulanmamış hassas bilgilerin canlı yayında paylaşılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek sorumlularla yolların ayrıldığını duyurdu.

Bu olay, sosyal medya çağında doğrulanmamış bilgilerin ne kadar hızlı yayılabildiğini ve yanlış haberlerin hem aileler hem de kamuoyu üzerinde ne kadar büyük etki yaratabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Öte yandan Lionel Messi, ailesiyle ilgili çıkan söylentilere rağmen Dünya Kupası'nda sahaya odaklanmayı başardı. Arjantin'in Cezayir'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yapan yıldız futbolcu, takımının turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmasında önemli rol oynadı.