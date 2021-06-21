İç Anadolu'da aşı seferberliği
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İç Anadolu'da aşı seferberliği

İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin - Haberler | Sağlık

İç Anadolu'da aşı seferberliği Nevşehir'de bugüne kadar 165 bin doz aşılama yapıldı Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut: "Nüfusun yarısı aşılandı" Koronavirüsle mücadele kapsamında İç Anadolu bölgesinde vatandaşı aşılama işlemi aralıksız devam ediyor.

İç Anadolu'da aşı seferberliği

Nevşehir'de bugüne kadar 165 bin doz aşılama yapıldı

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut:

"Nüfusun yarısı aşılandı"

NEVŞEHİR - Koronavirüsle mücadele kapsamında İç Anadolu bölgesinde vatandaşı aşılama işlemi aralıksız devam ediyor. Kayseri'de şuana kadar 704 bin 110, Nevşehir'de 165 bin, Kırşehir'de ise 150 bin doz aşı yapıldı.

Nevşehir Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay, koronavirüs ile mücadele kapsamında il genelinde bugüne kadar 165 bin doz aşı yapıldığını açıkladı. Nevşehir'de bugüne kadar birinci doz 106 bin aşılama yapılırken ikinci doz aşılamada ise 58 bin doz aşı yapıldı. Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay vatandaşların aşılamaya karşı ilgisinin oldukça iyi olduğunu ifade ederken il genelinde bugüne kadar 165 bin doz aşılama yaptıklarını belirtti. Ünlübay, "Şu ana kadar vatandaşların aşıya karşı ilgisi oldukça iyi. Beklediğimizden çok daha iyi bir şekilde ilerliyoruz. Şuan birinci dozda 106 bin 800 civarında doz aşı yaptık. 58 bin doz da ikini aşılama yaptık. Yani ilimizde genel olarak 165 bin doz aşılama yaptık. Günlük 5 bin 33 rakamlara ulaştığımız rakamlarda oldu. Yine Sayın Bakanımızın talimatı gereği, organize sanayi gibi büyük toplu çalışanların olduğu yerlerde de çarklarımız durmasın diye aşılamalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Kırşehir'de, nüfusun yarısı aşılandı

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut ise Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı yaş guruplarına göre aşılamanın hızla devam ettiğini söyledi. İl Genelinde Sağlık İl Müdürlüğünce başlatılan aşı kampanyaları sivil toplum kuruluşları tarafından da destek gördü. Aşı Kampanyası ve mobil aşılama süreci ile ilgili bilgiler aktaran Bulut, "Açıklamalardaki hedef gurubumuz 30 yaş üstü ile birlikte 135 bin üzerine çıkmış durumda. En az bir doz aşı yaptığımız kişi sayısı ise 91 bin kişi oldu" dedi. Toplamda yapılan doz sayısının ise 150 bin doz olduğunu aktaran Bulut, "Kırşehir'de; 150 bin doz aşımızı yaptık. 50 bin doz civarı Aile Sağlığı Merkezinde 80 bin doz civarı hastanede kalan kısmı ise toplum sağlığı merkezi personelince sahada yapıldı" diye konuştu.

Kayseri'de ise 704 bin 110 doz aşının yapıldığı öğrenildi.

İç Anadolu'da aşı seferberliği
İç Anadolu'da aşı seferberliği
İç Anadolu'da aşı seferberliği
İç Anadolu'da aşı seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin

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