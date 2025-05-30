İç Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağış uyarısı! 30 Mayıs İç Anadolu'da sağanak yağış hangi illerde etkili olacak?

İç Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağış uyarısı! 30 Mayıs İç Anadolu'da sağanak yağış hangi illerde etkili olacak?
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İç Anadolu gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Özellikle Sivas, Kayseri, Yozgat'ın doğusu, Kırşehir ve Nevşehir için 30 Mayıs 2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

İç Anadolu'da yaşayan vatandaşlar "Bugün sağanak yağış olacak mı?" sorusunu merak ederken, meteorolojik değerlendirmeler sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski konusunda uyarılarda bulunuyor. İç Anadolu gök gürültülü sağanak uyarısı ile birlikte vatandaşların tedbirli olması isteniyor. Peki, 31 Mayıs İç Anadolu'da sağanak yağış hangi illerde etkili olacak?

İÇ ANADOLU'DA SAĞANAK YAĞIŞ HANGİ İLLERDE ETKİLİ OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İç Anadolu Bölgesi'nin doğusunda etkili olacak hava sistemi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Açıklamaya göre, 30 Mayıs Cuma günü öğle saatlerinden Sivas, Kayseri, Yozgat'ın doğusu, Kırşehir ve Nevşehir'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağış uyarısı! 30 Mayıs İç Anadolu'da sağanak yağış hangi illerde etkili olacak?

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneyi ile Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bekleniyor.

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

NEVŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

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