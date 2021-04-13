İbrahim Tatlıses yeni şarkısı ne? İbrahim Tatlıses yeni şarkısı gelmesin sözleri ne?
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İbrahim Tatlıses yeni şarkısı ne? İbrahim Tatlıses yeni şarkısı gelmesin sözleri ne?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
İbrahim Tatlıses yeni şarkısı ne? İbrahim Tatlıses yeni şarkısı gelmesin sözleri ne?

İbrahim Tatlıses, hayranlarına büyük bir sürpriz yaparak yeni bir single hazırladığını duyurdu. İbrahim Tatlıses yeni şarkısı gelmesin sözleri ne? İbrahim Tatlıses yeni şarkısı ne?

11 yıl aradan sonra yeniden stüdyoya giren Tatlıses, 'Gelmesin' isimli yeni şarkısını önümüzdeki hafta ilk kez 'İbo Show'da seslendireceğini duyurdu. İbrahim Tatlıses yeni şarkısı ne? İbrahim Tatlıses yeni şarkısı gelmesin sözleri ne?

İBRAHİM TATLISES YENİ ŞARKISI NE?

11 yıl aradan sonra yeniden stüdyoya giren Tatlıses, 'Gelmesin' isimli yeni şarkısını önümüzdeki hafta ilk kez 'İbo Show'da seslendireceğini duyurdu. 17 Nisan Cumartesi günü 'İbo Show'da yayınlanacak olan şarkının sözü ve müziği Sema Nur Kaplan, aranjesi ise Ceyhun Çelikten imzası taşıyor.

İBRAHİM TATLISES YENİ ŞARKISI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

17 Nisan Cumartesi günü 'İbo Show'da yayınlanacak olan şarkının sözü ve müziği Sema Nur Kaplan, aranjesi ise Ceyhun Çelikten imzası taşıyor.

İBRAHİM TATLISES YENİ ŞARKISI GELMESİN SÖZLERİ!

İbrahim Tatlıses yeni şarkısı gelmesin sözleri 17 Nisan Cuma günü açıklanacak.

İbrahim Tatlıses yeni şarkısı ne? İbrahim Tatlıses yeni şarkısı gelmesin sözleri ne?
Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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