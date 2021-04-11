İbrahim Tatlıses'ten büyük sürpriz...11 yıl aradan sonra 'Gelmesin'
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İbrahim Tatlıses'ten büyük sürpriz...11 yıl aradan sonra 'Gelmesin'

Hürriyet - Haberler | Magazin
İbrahim Tatlıses'ten büyük sürpriz...11 yıl aradan sonra 'Gelmesin'

Kısa süre önce 'İbo Show' ile ekranlara dönen imparator, yeni şarkısıyla da sevenlerine ikinci bir hediye veriyor.

İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! İbrahim Tatlıses'ten hayranlarına 11 yıl sonra şarkı sürprizi
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! İbrahim Tatlıses'ten hayranlarına 11 yıl sonra şarkı sürprizi

Kısa süre önce 'İbo Show' ile ekranlara dönen imparator, yeni şarkısıyla da sevenlerine ikinci bir hediye veriyor. Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 16 Nisan'da yayınlanacak olan şarkının sözü ve müziği Sema Nur Kaplan, aranjesi ise Ceyhun Çelikten imzası taşıyor.

Geçtiğimiz akşam ilk kez İbo Show'da yayınlanan 'Gelmesin' şarkısının tanıtımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Hürriyet

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