İbrahim Tatlıses'ten büyük sürpriz...11 yıl aradan sonra 'Gelmesin'

Kısa süre önce 'İbo Show' ile ekranlara dönen imparator, yeni şarkısıyla da sevenlerine ikinci bir hediye veriyor.

Kısa süre önce 'İbo Show' ile ekranlara dönen imparator, yeni şarkısıyla da sevenlerine ikinci bir hediye veriyor. Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 16 Nisan'da yayınlanacak olan şarkının sözü ve müziği Sema Nur Kaplan, aranjesi ise Ceyhun Çelikten imzası taşıyor.

Geçtiğimiz akşam ilk kez İbo Show'da yayınlanan 'Gelmesin' şarkısının tanıtımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Hürriyet