İbrahim Tatlıses neden vuruldu, ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses'i kim vurdu? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl?

Sevilen sanatçı İbrahim Tatlıses, 10 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonrası uzun süre tedavi görmüştü. Televizyon ekranlarına yeniden gelen İbrahim Tatlıses hakkında İbrahim Tatlıses neden vuruldu, ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses'i kim vurdu? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? sorularının yanıtları aranıyor.

9 sene önce uğradığı silahlı saldırının ardından yeniden ekran karşısına geçen İbrahim Tatlıses hakkında İbrahim Tatlıses neden vuruldu, ne zaman vuruldu? sorularının yanıtları merak ediliyor. İbrahim Tatlıses'in vurulma olayı merak ediliyor.

İBRAHİM TATLISES NE ZAMAN, NASIL VURULDU?

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011 gecesi Beyaz TV'de yayınlanan İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralandı. Akabinde hastaneye kaldırılan Tatlıses, 6 saat süren ameliyat sonucu yoğun bakım ünitesine bağlandı. Doktorlar tarafından yapılan resmî açıklama şöyleydi; "Sanatçının hayatî tehlikesi var ama ilk başladığımız noktaya göre daha az." Saldırıda İbrahim Tatlıses'in asistanı Damla Buket Çakıcı da yaralanmıştır. Gri Fiat Linea marka arabadan yapıldığı öğrenilen saldırı hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış, 16 Mart 2011 tarihi itibarıyla araç bulunmuştur. Suikastın bir numaralı zanlısı Abdullah Uçmak yakalanmıştır.

Saldırıda İbrahim Tatlıses'in asistanı Damla Buket Çakıcı da yaralanmıştır. Tatlıses'in suikasta uğraması Türkiye'de ve tüm dünyada yankı bulmuştu. Tatlıses'in kurtarılamayacağı söylendi. Ancak Tatlıses, uzun süren tedavilerin ardından vücudunun büyük bir kısmı felç geçirmiş sonrasında ise hayata tutunmuş, ayağa kalkmış ve kaldığı yerden devam etmektedir. Kafasına isabet eden kurşun nedeniyle kısmı bir felç yaşayan İbrahim Tatlıses, "Sesimde felç yok" demişti.

İBRAHİM TATLISES NEDEN VURULDU, KİM VURDU?

Gri Fiat Linea marka arabadan yapıldığı öğrenilen saldırı hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış, 16 Mart 2011 tarihi itibarıyla araç bulunmuştur. Suikastın bir numaralı zanlısı Abdullah Uçmak yakalanmıştır.

İstanbul polisi, 14 Aralık 2003 tarihinde Gaziosmanpaşa civarında karayolu kenarında araçta bulunan şahıslardan şüphelenilmesi üzerine 14 Aralık 2003 tarihinde yaptıkları soruşturmada İbrahim Tatlıses'e yönelik yeni bir saldırı hazırlığı ortaya çıkarıldı.

Arabada yakalanan Sinan Güçlü, İnan Deliktaş, Mikail Özdil, Abdullah Uçmak'ın talimatıyla televizyon programının yayınlanmasından sonra İbrahim Tatlıses'e suikast düzenlemeyi planladıklarını dile getirdi.

Arabanın aramasında kar maskesi, uzun namlulu silahlar ve tabancalar bulunmuştu. Polisin gerçekleştirdiği operasyonda saldırıyı planlayan Abdlullah Uçmak yakalandı ve cezaevine kondu.