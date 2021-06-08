İbrahim Tatlıses, korona atlatan Aydın Aydın'a meleyerek mesaj gönderdi
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İbrahim Tatlıses, korona atlatan Aydın Aydın'a meleyerek mesaj gönderdi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Hayvanların dilinden yaptığı türkü ve düetlerle tanınan Aydın Aydın, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Aydın'a geçmiş olsun dileklerini iletmek isteyen İbrahim Tatlıses ise programında kuzuların dilinden bir mesaj gönderdi.

Dünyada ilk defa hayvanlar ve doğa özelinde türküler yapan, sıra dışı kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken sanatçı Aydın Aydın geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Uzun bir dinlenme ve tedaviden sonra sağlığına kavuşan Aydın'a ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'ten kuzuların sesinden bir geçmiş olsun mesajı geldi.

İBO'DAN İLGİNÇ GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İbo Show programında sanatçı Gülben Ergen'in desteklediği Aydın Aydın'ın kardeşi Şehabettin Aydın'ı Usulen albümünün tanıtımı için ağırlayan Tatlıses, kuzuların melemesi ile Aydın Aydın'a geçmiş olsun mesajını iletti.

İbrahim Tatlıses'in bu jestine karşılık Aydın Aydın da hem Tatlıses'e hem de Gülben Ergen'e teşekkürler etti.

İbrahim Tatlıses, korona atlatan Aydın Aydın'a meleyerek mesaj gönderdi
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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