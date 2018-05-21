İbrahim Tatlıses "İnsanlık Suçu" Dizisinin Final Yapmasına Tepki Gösterdi

Kanal D'nin, başrollerinde Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Laçin Ceylan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı İnsanlık Suçu dizisi, 8'inci bölümle ekranlara veda etti. Buna en çok sinirlenen isim ise İbrahim Tatlıses oldu.

"OLDU MU ŞİMDİ?"

Dizinin final haberine tepki gösteren İmparator İbrahim Tatlıses, "Bizi tam İnsanlık Suçu'na alıştırdınız, ondan sonra hop dizi kalkıyor! Oldu mu şimdi? Ayrıca dizi güzel, hikaye güzel, oyuncuların performansı güzel... Ee nesi kötü?" dedi.

SOLUKSUZ İZLİYORDU

Ünlü sanatçı hem İnsanlık Suçu ekibine hem de Ahmet Mümtaz Taylan'a olan beğenisini, "İnsanlık Suçu dizisini soluksuz izledim… Konu ve senaryo akıcı, oyuncular süper… Hele hele de Ahmet Mümtaz Taylan'ın oyunculuğu kusursuz, mimikleriyle oynuyor resmen, tam bir usta. Tebrik ediyorum" sözleriyle dile getirmişti.

DİZİNİN FİNAL YAPMASINA GİZEM KARACA MI SEBEP OLDU?

Dizinin başrol oyuncusu Gizem Karaca'ya 5 yıldır süren uyuşturucu davasında hapis cezası verilmesinin hemen ardından bu kararın alınması izleyiciler tarafından manidar olarak bulundu.