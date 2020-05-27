İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu
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İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu

Kanal D, İbrahim Tatlıses'in yıllar önce Harbiye Cemil Topzulu Açıkhava Sahnesi'ndeki konserini yayınladı. Yıllardır ekranda olmayan Tatlıses'in ilk kez yayınlanan konser görüntüleri Twitter'da trend oldu.

27.05.2020 11:57 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:15

2011 yılında yaşadığı silahlı saldırı sonrası sahnelere uzak kalan İbrahim Tatlıses, yıllar önce verdiği konserle ekranlara geri döndü. Tatlıses'in Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konser, TV'de ilk kez Kanal D ekranlarında seyirciyle buluştu.

40 MİLYONLUK ERİŞİM SAĞLANDI

İbrahim Tatlıses'in performansına yıllardır hasret kalan vatandaşlar, o anları izlemek için ekrana kilitlendi. İbrahim Tatlıses'in Kanal D ekranlarında yayınlanan konseri, Twitter'da TT listesinde 1 numara oldu. Twitter'da #KanalD ve #İbrahimTatlısesHarbiyeKonseri kelimeleri tüm gece Türkiye gündeminde ilk üç sırada yer aldı. Dünya gündemine de giren paylaşımlar, listede uzun süre kaldı. Tatlıses konseri sosyal medyada dün gece yaklaşık 40 milyonluk bir erişim sağladı.

İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu

İşte İbrahim Tatlıses için yapılan bazı paylaşımlar...

İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu
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