İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı ortaya çıktı
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İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı ortaya çıktı

19.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:49

Cumartesi akşam ekrana gelecek olan İbo Show'un merakla beklenen 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda en dikkat çeken detay ise Tatlıses'in yeni saç imajı oldu. Ünlü ismin yeni imajı için 100 bin TL harcadığı ortaya çıktı.

Yıllar sonra ekrana dönen İbrahim Tatlıses, her cumartesi akşamı yayınlanan İbo Show ile adından söz ettirmeye devam ediyor. İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan 14. bölüm fragmanı da yayınlandı.

USTA İSİMLER KONUK OLACAK

İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne Latif Doğan, Bedia Akartürk, Nuri Sesigüzel, Uğur Karakuş, Kahtalı Mıçe konuk olacak. Konukların okuyacakları eserlerle seyircilerin kulaklarının pası silinecek.

İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı ortaya çıktı

İMAJI İÇİN 100 BİN TL HARCADI

Fragmanda en dikkat çeken ayrıntı ise İbrahim Tatlıses'in yeni imajı oldu. Saç botoksu ve peruk kullanmadan imajını yenileyen Tatlıses'in daha genç ve diri gözükmek için 8 haftalık bir programa başladığı öğrenildi. Zayıflama programı ve yaşayacağı değişim için Tatlıses'in 100 bin lira harcama yaptığı ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı ortaya çıktı

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Haber Yorumları (2)
ÖMER TURAN: yıklımadım ayaktayım diyor. küllerinden doğdu. proğram çok güzel bir numara.
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DOĞRUCU: vakyıtle kandılcıydı sımdıde . .
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