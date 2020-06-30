İbrahim Tatlıses'in sevgilisi manikürcü çıktı İzmirli Gülçin Karakaya ile yaşadığı aşkı açıklayarak magazin gündemini sarsan İbrahim Tatlıses, Bodrum'dan aşk paylaşımları yapmaya devam ediyor. 25 yaşındaki Karakaya'nın, Tatlıses'in manikürcüsü olduğu ve ailesinin bu ilişkiye karşı çıktığı öğrenildi

Yeni Asır'dan Fatih Şendilin haberine göre; köstebek kriziyle gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in son bombası kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle evlenmek istemesi oldu. Yeni Asır'ın ulaştığı bilgiye göre İzmirli Gülçin Karakaya'nın Tatlıses'in manikürcüsü olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda bir emlak satışından dolayı ailesiyle arası açılan İbrahim Tatlıses'in tüm çocuklarının ve Karakaya'nın ailesinin de karşı çıktığı ilişkinin evliliğe gidip gitmeyeceği merak ediliyor.











Kaynak: Snob Magazin