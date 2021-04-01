İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses hayatının şokunu yaşadı! 'Kapıyı tekmelediler'

Olay bugün Çıtak'ın Nişantaşı'ndaki tırnak ve güzellik bakım merkezinde meydana geldi.

Olay bugün Çıtak'ın Nişantaşı'ndaki tırnak ve güzellik bakım merkezinde meydana geldi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen dört kişilik grup güzellik merkezinde bakım yaptırdı. Bir süre sonra taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KAPIYI TEKMELEDİLER

Olayda güzellik merkezinde çalışan bir görevli darp edildi. O esnada dükkanda olan Dilan Çıtak sokağa çıkıp polislerden yardım istedi. Polislere yaşanan kavgayı anlatan Çıtak, 'kapıları tekmelediler, yabancı uyruklulardı' ifadelerini kullandı. Koşar adımlarla karakola giren Dilan Çıtak Tatlıses, "Tırnakçı dükkanıma saldırdılar. Şikayetçi olmaya geldim. Bir çalışanımız ağır yaralı" dedi.

Kaynak: Hürriyet