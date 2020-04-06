İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı
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Levent Dörter, Dilan Çıtak, Magazin

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Covid 19 test sonucum pozitif çıktı" dedi.

06.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:51

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Levent Dörter koronavirüse yakalanan şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses de eklem ağrıları ve tat kaybı şikayetiyle hastanelik oldu. Tatlıses'in yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

"COVİD-19 TEST SONUCUM POZİTİF ÇIKTI"

Kötü haberi Instagram hesabından veren Dilan Çıtak Tatlıses, "Eklem ağrıları tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır" dedi.

"HASTA OLMAKTAN KORKUYORUM" DEMİŞTİ

Uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter'in koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Instagram hesabından canlı yayın yapan Dilan "Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla. Hasta olmaktan korkuyorum" diyerek herkesi korkutmuştu.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı

DİLAN ÇITAK TATLISES KİMDİR?

Dilan Çıtak, 2 Aralık 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Çıtak, 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı. Kemanı bırakarak enstürmanına piyano olarak devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı ve caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı

2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika'ya giden Dilan Çıtak, "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. Kendi alanında bir çok başarıya imza atmış "The Julliard School"dan mezun Amerikalı bir vokal hocası ile vokal çalışmaları yaptı. Bir yıllık dil ve müzik eğitimi sonrasında Türkiye'ye dönüş yaptı. Çıtak, İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam ediyor.

Sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapan Çıtak, kendi projesi olan SOUL SENSATION band'in solistliği ve İskender Paydaş'ın "Zamansız Şarkılar" projesinde de vokal olarak yer alıyor. Dilan, kendisi gibi müzisyen olan Yiğit Çıtak ile evliliği sonrası onun soy adını almıştı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı

Haberin Videosu:

Ünlü Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı

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Haber Yorumları (8)
500
YALNIZ: yalan
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HMM: bu virüsün en sevdiğim özelliği zengin fakir dememesi :D yine de düşmanımın dahi başına gelsin istemem. . . geçmiş olsun.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
FATİH: bizde yok çünkü test yaptırmadık :)
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
SÜMBÜLLÜ: Çok şükür.. git kızım babana sarıl..
Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
ZİYAA: İyileşir iyileşir! Kafanı yorma sen hanımefendi! Bu zengin tayfasına hiçbir şey olmaz. . . Ne olursa fakire fukaraya olur. . .
Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
BİRİKEDİMİ7: beter olun
Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
METE: kro iste ne olcak, iyi olm, us
Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
URFALİ: Ne Büyük haber.....
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
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