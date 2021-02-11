İbrahim Tatlıses ile öpüşen Hülya Avşar'dan yıllar sonra gelen itiraf!
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İbrahim Tatlıses ile öpüşen Hülya Avşar'dan yıllar sonra gelen itiraf!

11.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:50
İbrahim Tatlıses ile öpüşen Hülya Avşar'dan yıllar sonra gelen itiraf!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar adlı programına konuk oldu. Avşar, yıllar önce İbrahim Tatlıses'le öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu. İşte Avşar'ın itirafı...

FOX TV'de yayınlanacak olan Masumiyet dizisiyle birlikte ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programına konuk oldu.

'HERKESİ ÖYLE ÖPÜYORDU'

Programda birbirinden samimi açıklamalar yapan Avşar kızı, yıllar önce Mavi Mavi filminde İbrahim Tatlıses'le olan öpüşme sahnesiyle ilgili flaş bir itirafta bulundu. Hülya Avşar, "İbrahim'in sadece beni değil herkesi öyle öptüğünü düşünüyorum. O sahnede fazla bir samimiyet var bence" ifadelerini kullandı.

BU SAHNE 15 KEZ TEKRARLANMIŞ

Döneme damga vuran bu öpüşme sahnesinin tam 15 kez tekrarlandığı öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin

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