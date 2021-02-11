İbrahim Tatlıses ile öpüşen Hülya Avşar'dan yıllar sonra gelen itiraf!

FOX TV'de yayınlanacak olan Masumiyet dizisiyle birlikte ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programına konuk oldu.

'HERKESİ ÖYLE ÖPÜYORDU'

Programda birbirinden samimi açıklamalar yapan Avşar kızı, yıllar önce Mavi Mavi filminde İbrahim Tatlıses'le olan öpüşme sahnesiyle ilgili flaş bir itirafta bulundu. Hülya Avşar, "İbrahim'in sadece beni değil herkesi öyle öptüğünü düşünüyorum. O sahnede fazla bir samimiyet var bence" ifadelerini kullandı.

BU SAHNE 15 KEZ TEKRARLANMIŞ

Döneme damga vuran bu öpüşme sahnesinin tam 15 kez tekrarlandığı öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin