Son dakika: Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya evlendi!
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Son dakika: Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya evlendi!

Son dakika: Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya evlendi!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yıllar sonra yeniden ekranlara İbo Show ile dönen İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar oldu.

Yıllar sonra yeniden ekranlara İbo Show ile dönen İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar oldu. Programda İbrahim Tatlıses bir sürprize imza atıp beşinci kez evlilik yaptığını açıkladı.

İbo Show'un son bölümünde bomba bir itiraf geldi. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıkladı.

Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine İbrahim Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saydı. Beşinci evliliğini de yaptığını söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" dedi.

Uzun zamandır Gülçin Karakaya ile aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'in açıklamaları kafa karıştırdı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan açıklamalar 'espri mi, yoksa gerçek mi' tartışmalarına neden oldu.

Son dakika: Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya evlendi!

Kaynak: Hürriyet

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