İbrahim Tatlıses Gözyaşlarına Boğuldu!

Ölümsüz şarkıların efsane şairi Ahmet Selçuk İlkan, sanat hayatının 41. yılını önceki akşam, dev bir organizasyonla kutladı. 'Ahmet Selçuk Unutulmayan Şarkılar Vol 2' albümüne yorumları ile renk katan müziğin dev isimleri, İlkan'ı bu özel gecede yalnız bırakmadı.

KLASİKLEŞMİŞ ŞARKILARI SESLENDİRDİ

Cengiz Kurtoğlu, Emel Sayın, Demet Akalın, Zara, Berkay, Merve Özbey, Ebru Yaşar, Fettah Can, Ziynet Sali, Rubato, Mehmet Erdem, Baha, Çağatay Akman, Rober Hatemo, Elif Kaya, Sami, Sinan Özen, Pelin Körmükçü, Zühre Dalmaz, Haktan, Nil Burak, Halil Sezai, Berdan Mardini ve Safiye Soyman gibi birbirinden değerli isimler klasikleşmiş Ahmet Selçuk İlkan eserlerini yorumladı.

"YAŞARKEN BANA VERİLEN EN GÜZEL HEDİYE"

Gece öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Selçuk İlkan, "Hayatımın en güzel anlarını yaşıyorum çünkü hayatım boyunca yazdığım her şarkı şu an bir film şeridi gibi gözlerimin önünde. En çok sevdiğim isimler, en değerli sanatçılar benim şarkılarımı okuyorlar. Ve yaşarken bana verilen en güzel hediye diye düşünüyorum. Bu gece hayatımın en güzel şiiri şu an sahnede yazılıyor." diye konuştu.

VATAN ŞAŞMAZ ALKIŞLARLA ANILDI

Geceye şarkılar kadar duygusal anlar da damga vurdu. 'Ahmet Selçuk İlkan 'Unutulmayan Şarkılar' albümünün ilk tanıtım gecesinin sunuculuğunu Saba Tümer ile yapan Vatan Şaşmaz, törende alkışlarla anıldı. Bir önceki lansmana ait görüntülerin yer aldığı videoda Şaşmaz'ın görüntüleri misafirlere duygusal anlar yaşattı.

İZMİR'DEN SÜRPRİZ CANLI BAĞLANTI

Gecenin sürpriz konuğu ise İzmir'den geceye canlı bağlanan İbrahim Tatlıses oldu. Ahmet Selçuk İlkan 'Unutulmayan Şarkılar Vol 2' albümünde 'Biz Ne Ayrılıklar Görmüş Adamız' şarkısını seslendiren Tatlıses, misafirlere büyük bir sürpriz yaptı. Şarkıyı salondakilerle beraber dinleyip, ağlayan imparator, uzun süre ayakta alkışlandı. İbrahim Tatlıses, İlkan'a 'Bu zamana kadar gelmiş geçmiş en büyük kalemsin. Senin onlarca şarkını okudum. İyi ki varsın' diyerek İlkan'ı selamladı. Birbirinden değerli isimlerin yer aldığı sanat yılı gecesi, adeta yıldızlar geçidine sahne oldu. Geceye katılanlar arasında Orhan Gencebay, Emel Müftüoğlu, Sami Özer, Elif Karlı, Dilan Çıtak, Emirkan, Ceyhun Çelikten, Selen Görgüzel Alkan, Tuğba Özay, Ferman Toprak, Gurur Aydoğan gibi sanat dünyasının yanı sıra iş dünyasının ünlü simaları da vardı.