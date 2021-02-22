İbrahim Tatlıses, Bodrum'da 500 kilo çiğ köfte dağıttı

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ÜNLÜ türkücü İbrahim Tatlıses yaptığı televizyon programındaki başarısından dolayı, Bodrum'da başta kamu çalışanları olmak üzere vatandaşlara 500 kilo çiğ köfte dağıttı.

ÜNLÜ türkücü İbrahim Tatlıses yaptığı televizyon programındaki başarısından dolayı, Bodrum'da başta kamu çalışanları olmak üzere vatandaşlara 500 kilo çiğ köfte dağıttı. Hayranlarıyla bir araya gelen Tatlıses'e arkadaşı Gülçin Karakaya (25) da eşlik etti.

Bodrum Bitez Mahallesi'nde bulunan çiğ köfte işletmesine gelen türkücü İbrahim Tatlıses, yaptığı televizyon programındaki başarısından dolayı başta kamu çalışanları olmak üzere vatandaşlara 500 kilogram çiğ köfte dağıttı. Sabah saatlerinde İzmir'den arkadaşı Gülçin Karakaya ile yola çıkan Tatlıses, hayranlarıyla bir araya geldi. İşletmenin önünde türkü söyleyen Tatlıses'e sevenleri de eşlik etti. Keyifli dakikalar yaşayan Tatlıses'in bu anlarını hayranları çektiği fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı