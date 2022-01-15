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İbrahim Tatlıses'i kahreden haber! Ameliyata alındı

İbrahim Tatlıses'i kahreden haber! Ameliyata alındı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses'ten üzücü bir haber geldi. İşte ayrıntılar...

ULUS, BARTIN (Snob Magazin) - İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Tatlı'dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses şu günlerde önemli bir sağlık sorununa karşı mücadele veriyor.

İDO HASTANEYE KOŞTU

Tv100'den Barış Agil'in haberine göre Tatlıses Ulus'ta bulunan özel bir hastanede beyin ameliyatı oldu. Ahmet Tatlıses'i hastanede ziyaret eden isimlerden biri de kardeşi Ido Tatlıses oldu.

Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in Urfa'da evlendiği ilk eşi Adalet Tatlı'dan olan üç çocuğundan biridir. İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğundan biri olan Ahmet Tatlı, bir dönem ünlü şarkıcı Ceylan ile nikah masasına oturmuş, ancak ikilinin evliliği uzun sürmemiştir.

İbrahim Tatlıses'i kahreden haber! Ameliyata alındı

İbrahim Tatlıses'i kahreden haber! Ameliyata alındı

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Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses'ten üzücü bir haber geldi. İşte ayrıntılar...

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