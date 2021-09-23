İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra sevenleriyle buluştu! Yoğun ilgi dikkat çekti

14 Mart 2011 gecesi kendi adını taşıyan programın çekimlerine katıldıktan sonra başından vurulan ve uzun süre tedavi gören İbrahim Tatlıses, geçirdiği zorlu süreç sonrası İbo Show'la yeniden ekranlara dönmüştü. 12 yıl sonra bir ilki gerçekleştiren İbrahim Tatlıses, sevenleriyle sahnede buluştu.

KONSERE BÜYÜK İLGİ

İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra ilk konserini Kuruçeşme Açıkhava'da verdi. Yıllar sonra sevenleriyle buluşan 69 yaşındaki Tatlıses'in konserine ilgi çok büyüktü.

AÇILIŞI 'YALAN' ŞARKISI İLE YAPTI

Hayranlarının karşısına çıkan Tatlıses, efsaneleşmiş şarkısı 'Yalan' parçası ile açılışı yaptı.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Tatlıses'i ilk konserinde Şafak Sezer ve Gülben Ergen gibi sanatçı dostları yalnız bırakmadı.

CUMA VE CUMARTESİ DE SAHNEYE ÇIKACAK

Tatlıses, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında 24 Eylül Cuma ve 25 Eylül Cumartesi günleri de sahneye çıkacak.

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