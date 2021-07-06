İbrahim Selim kimdir? İbrahim Selim evli mi? İbrahim Selim kaç yaşında, nereli?

Talk Show programıyla gündemden düşmeyen İbrahim Selim, vatandaşların merak konusu oldu. İşte İbrahim Selim hakkında merak edilenler. İbrahim Selim hayatı ve biyografisi. İbrahim Selim kimdir?

Sosyal medya gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken İbrahim Selim merak konusu oldu. İşte İbrahim Selim hakkında merak edilen İbrahim Selim kimdir, İbrahim Selim hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

İBRAHİM SELİM KİMDİR?

Doğum tarihi: 1979

Kaç yaşında: 42yaşında

Nereli: Ankara

İbrahim Selim (d. 5 Ekim 1979, Ankara), Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Aslen Artvin Arhavili olan oyuncu İbrahim Selim, 3 yıl Biyoloji okuduktan sonra konservatuvara geçmiş ve Hacettepe Devlet Konservatuvarında eğitimini tamamlamıştır. Oyunculuk kariyeri mezun olduktan sonra yine Ankara'da TRT kanalında yayınlanan günlük dizilerle başlayan İbrahim Selim, sonrasında İstanbul'a gelerek tiyatro oyunculuğu yapmaya başlamıştır. Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da görev yapmıştır. Ekranlara 2005 yılında Ne Seninle Ne Sensiz dizisinde Mustafa karakterini oynayarak geldi.