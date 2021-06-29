İbrahim Selim ile Selin Şekerci aşk yaşıyor
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İbrahim Selim ile Selin Şekerci aşk yaşıyor

İbrahim Selim ile Selin Şekerci aşk yaşıyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Selin Şekerci, nisan ayında İbrahim Selim'in talk show programına katılmış, ikili programda yaşadıkları keyifli anları sosyal medyada da paylaşmıştı.

Selin Şekerci, nisan ayında İbrahim Selim'in talk show programına katılmış, ikili programda yaşadıkları keyifli anları sosyal medyada da paylaşmıştı.

Selim, oyuncu için "Hanımefendi güzel olduğu kadar filtresiz ve bir o kadar da komikmiş" yorumunu yapmıştı. Çiftin programın ardından aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

Yaklaşık bir aydır birlikte olan ikili şimdilerde gözlerden uzak bir şekilde ilişkilerini sürdürüyor.

Kaynak: Hürriyet

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