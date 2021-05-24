İbrahim Özdemir kimdir? İbrahim Özdemir aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

Galatasaray'da başkanlık seçiminde yeni bir aday daha belli oldu. Koronavirüsten dolayı erteleme olmaması halinde 12-19 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan Galatasaray başkanlık seçiminde İbrahim Özdemir'de adaylığını açıkladı. Peki İbrahim Özdemir kimdir? İbrahim Özdemir kaç yaşında, aslen nerelidir?

Koronavirüs engeli olmaması halinde Galatasaray'da 12-19 Haziran'da yapılması planlanan başkanlık seçiminde Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Metin Öztürk ve Işın Çelebi'den sonra İbrahim Özdemir Galatasaray Başkanlığı için 5. aday oldu. Mesut Yılmaz'ın kurduğu 48. Hükümette Ulaştırma Bakanı olarak görev alan İbrahim Özdemir'in biyografisine haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

İBRAHİM ÖZDEMİR KİMDİR?

1949 yılında Giresun'un Görele ilçesinde doğan İbrahim Özdemir, lisans eğitimini Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünde tamamlamıştır. Siyasetçi, mimar, bakan ve milletvekili gibi alanlarda da görev almıştır.

40 yıllık Galatasaray Genel kurul üyesi olmasının yanı sıra, İbrahim Özdemir ( ANAP ) partisi kurucu üyeleri arasında yer almaktadır.

Mimarlık ve müteahhitlik yapan Özdemir, 20 Mayıs 1983 tarihinde Turgut Özal liderliğinde kurulan Anavatan Partisi (ANAP) üyeleri arasında bulunmuştu.

17, 18 ve 19. dönemlerde ANAP'tan İstanbul Milletvekilliği yapan İbrahim Özdemir ayrıca 17. dönemde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı görevini icra etmiştir.

Yıldırım Akbulut'un kurduğu 47. Hükümet'te Devlet Bakanı, Mesut Yılmaz'ın 23 Haziran 1991'de kurduğu 48. Hükümet'te ise Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmıştır.

Fransızca bilen İbrahim Özdemir, evli ve iki çocuk babasıdır.