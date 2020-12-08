İbrahim Kutluay: Yasal iznim var
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İbrahim Kutluay: Yasal iznim var

08.12.2020 09:30 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:35
İbrahim Kutluay: Yasal iznim var

İbrahim Kutluay, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

İbrahim Kutluay, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen sokağa çıkma yasağının olduğu gün fotoğraflarının çekildiğini gören Kutluay, muhabirlerin yanına gelip açıklama yaptı.Hafta sonları boşandığı Demet Şener'den olan çocuklarını görmek için mahkeme kararı ile yasal izni olduğunu ifade Kutluay, alışveriş yaptıktan sonra çocuklarını annelerinden alarak eve gideceğini söyledi.

7 Aralık'ta doğan İbrahim Kutluay kızı İrem, oğlu Ömer ve ailesiyle birlikte erken kutlama yaptı.

Kaynak: Hürriyet

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