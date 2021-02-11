İbrahim Kutluay eski eşi Demet Şener'e ev mi verdi?
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İbrahim Kutluay eski eşi Demet Şener'e ev mi verdi?

11.02.2021 07:47 | Son Güncelleme: 11.02.2021 07:51
İbrahim Kutluay eski eşi Demet Şener'e ev mi verdi?

Başka zaman konuşuruzİbrahim Kutluay önceki gün Bebek'te bir banka çıkışı görüntülendi.

Başka zaman konuşuruz

İbrahim Kutluay önceki gün Bebek'te bir banka çıkışı görüntülendi. İlişkisinin Edvina Sponza'nın Demet Şener'e ait eve geçmek istemesinin ardından bittiği iddia edilen Kutluay, sorulara yanıt vermek istemedi. Bankadan çıkarken telefonunu eline alan eski basketbolcu, "Telefon görüşmem var, başka zaman konuşuruz" diyerek hızlıca oradan ayrıldı.

O kişi hakkında konuşmak istemiyorum

Cenk Küpeli ile evliliği sona eren Demet Şener, önceki gün kızı İrem'le birlikte Bebek'te görüntülendi. Boşandıktan sonra eski eşine ait milyon dolarlık aracı kullanmaya devam eden Şener bu kez Audi A3 marka kiralık bir araçla objektife takıldı. Şener, "Artık o aracı kullanmıyorum. Şirket aracım var" dedi.

Boşanmanın ardından hayatında değişiklik olmadığını da ifade eden Şener, eski eşi İbrahim Kutluay'ın kendisine yaşaması için bir ev verdiği dedikodularını yalanladı: "Böyle bir teklifte bulunmadı." Şener, İbrahim Kutluay'ın Edvina Sponza'dan ayrılmasının hatırlatılması üzerine ise "Kusura bakmayın ama ben o kişi hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.

Demet Şener, artık şirketinin aracını kullandığını söyledi.

Kaynak: Hürriyet

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