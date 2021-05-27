İbrahim Kolcu kimdir? HSK üyesi İbrahim Kolcu hayatı ve biyografisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ismi Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçti. Resmi Gazete kararlarının açıklanmasının ardından İbrahim Kolcu kimdir? sorusunun yanıtı araştırıldı. Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verilen karara göre atanan İbrahim Kolcu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kolcu'nun özgeçmişi, hayatı ve biyografisi..

İbrahim Kolcu kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yer alan karara göre Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine Halil Koç, Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım seçildi. İşte, İbrahim Kolcu hayatı ve biyografisi...

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ismi Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, idari yargı hakim ve savcıları arasından HSK üyelikleri sona eren Halil Koç ve Mehmet Akif Ekinci ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İbrahim Kolcu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından HSK üyeliklerine seçildi.

7 HAZİRAN'DA GÖREVE BAŞLAYACAKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu atama kararı ile birlikte yeni HSK'nın oluşumuna ilişkin süreç tamamlanmış oldu. Kurulun 7 üyesi de kısa bir süre önce Meclis Genel Kurulu'nda siyasi partilerin uzlaşısı sonucu yapılan seçimle belirlenmişti. Adalet Bakanı ve bir bakan yardımcısının doğal üye olduğu 13 üyeli yeni HSK 7 Haziran'da göreve başlayacak. Kurul'un ilk toplantısında 1. ve 2. Daire başkanları belirlenecek. Bu isimlerden biri aynı zamanda HSK Başkanvekili olacak.