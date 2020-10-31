İbrahim Kalın kimdir? İbrahim Kalın mesleği ne? İbrahim Kalın kaç yaşında, nereli?
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İbrahim Kalın kimdir? İbrahim Kalın mesleği ne? İbrahim Kalın kaç yaşında, nereli?

31.10.2020 19:43 | Son Güncelleme: 31.10.2020 20:16
İbrahim Kalın kimdir? İbrahim Kalın mesleği ne? İbrahim Kalın kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hakkında İbrahim Kalın kaç yaşında, nereli? İbrahim Kalın kimdir? İbrahim Kalın mesleği ne gibi sorular soruluyor. İşte İbrahim Kalın hayatı ve biyografisi!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hafif semptomlarla geçirdiği koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldiğini duyurdu. Peki, İbrahim Kalın kimdir? İbrahim Kalın mesleği ne? İbrahim Kalın kaç yaşında, nereli?

İBRAHİM KALIN KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Eylül 1971

Kaç yaşında: 49yaşında

Nereli: İstanbul,

Görev: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü şu tarihten beri: 2014

Eğitim: İstanbul Üniversitesi, George Washington Üniversitesi

İbrahim Kalın, (d. 15 Eylül 1971, İstanbul) Türk akademisyen, bürokrat ve diplomat. 11 Aralık 2014 tarihinden beri büyükelçi sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı sözcülüğü, 2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu başkan vekilliği ve Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlık görevini de yürütmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü

Doçent İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Büyükelçi, Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısıdır. Kalın, Başbakan Başdanışmanı ve Müsteşar Yardımcılığı görevinde de bulunmuştur. Kalın 2005-2009 yılları arasında Siyasi, Ekonomik ve Toplumsal Araştırma Vakfı (SETA)'nın kurucu başkanlığını yapmıştır.

Doktora eğitimini Georgetown Üniversitesi'nde tamamlayan, felsefe ve İslamî araştırmalar alanında deneyimli bir öğretim üyesi olan Kalın İslam felsefesi, karşılaştırmalı felsefe, İslam-Batı ilişkileri ve Türk dış politikası dersleri vermektedir.

Makaleleri ve köşe yazıları The Guardian, Financial Times, Washington Post, The New York Times, al-Sharq al-Awsat, al-Ahram, al-Jazeera Network ve al-Arabiyya gazetelerinde yer alan Dr. Kalın hâlen Daily Sabah gazetesinde haftalık köşe yazılarına devam etmektedir.

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