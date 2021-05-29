İBRAHİM KALIN ABD DİŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI SHERMAN İLE GÖRÜŞTÜ
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İBRAHİM KALIN ABD DİŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI SHERMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dişişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'la görüştü.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dişişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'la görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler kapsamlıca ele alındığı kaydedildi. NATO Zirvesi'nin gündemi ve zirve marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşecek olan görüşmenin konuları değerlendirildiği belirtildi.

Görüşmede Afganistan, Suriye, Libya, Yukarı Karabağ ve Ukrayna gibi bölgesel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için ortak çalışmaya devam edilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındığı öğrenildi. Filistin'de ateşkesin sağlanmasından duyulan memnuniyet dile getirilirken, İsrail'in saldırgan tutumundan vazgeçmesi konusunda baskı yapılması ve iki devletli çözüm çerçevesinde kalıcı barış için somut adımlar atılmasının gereğinin altı çizildiği ifade edildi.

Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerinin hatırlatıldığı görüşmede PYD ve FETÖ konusundaki beklentiler ABD tarafına iletildiği vurgulandı. Görüş ayrılıklarına rağmen ilişkilerin stratejik bir anlayışla ve pozitif gündemle ilerletilmesinin önemine değinildiği kaydedildi.

Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı güven ve aktif işbirliğine dayalı bir yaklaşımla ele alınması gerektiği belirtildiği görüşmede, iki önemli NATO müttefiki olarak Türkiye-ABD işbirliğinin, ittifakı güçlendirdiği ve yeni sınamalar karşısında küresel barış ve istikrara katkı sağladığına vurgu yapıldığı öğrenildi.

İBRAHİM KALIN ABD DİŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI SHERMAN İLE GÖRÜŞTÜ
İBRAHİM KALIN ABD DİŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI SHERMAN İLE GÖRÜŞTÜ
İBRAHİM KALIN ABD DİŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI SHERMAN İLE GÖRÜŞTÜ
İBRAHİM KALIN ABD DİŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI SHERMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'la görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'la görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman arasında Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmede,...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman arasında Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmede,...

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