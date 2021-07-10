İbrahim Harikases'in albüm tanıtımı gerçekleşti
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İbrahim Harikases'in albüm tanıtımı gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | Magazin

İbrahim Harikases'in albüm tanıtımı gerçekleşti -İbrahim Harikases'i sanatçı dostları yalnız bırakmadı Sanatçı İbrahim Harikases'in dört ve beşinci albümlerinin tanıtımı Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

İbrahim Harikases'in albüm tanıtımı gerçekleşti

-İbrahim Harikases'i sanatçı dostları yalnız bırakmadı

İSTANBUL - Sanatçı İbrahim Harikases'in dört ve beşinci albümlerinin tanıtımı Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Harikases'i sanatçı dostları Hakkı Bulut ve Fatih Bulut'da yalnız bırakmadı.

Sanatçı İbrahim Harikases "Dünyanın tadı kaçtı ve Aşkı gönlünde ara" isimli albümlerinin tanıtımlarını Sultangazi'de bulunan Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Tanıtım gecesine, onlarca iş adamı, siyasi, bürokrat, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ünlü sanatçı Hakkı Bulut ve Fatih Bulut katıldı.

Albümlerde toplam 18 eserin yer aldığını söyleyen Sanatçı İbrahim Harikases, "Değerli dostlarım bu albümüm daha sıcak ve tanıtımları şuanda yapılacak bugün 2 albümümüzün de tanıtımı yapılacak ve toplamda 18 yeni eserimiz var. Albümde hem gençlere yönelik hem de ülkemin her kesimine yönelik şarkılar var. Birkaç gün önce dijital platformlara attık şuanda on binlerce tıklanmamız var desteklerle milyonları aşacak inanıyorum. Bugün Hakkı Bulut ve şarkıları milyonlarca tıklanan Fatih Bulut galamıza özel konser verecekler bizi yalnız bırakmadılar. Buradan değerli dostlarımıza sesleniyoruz bizleri sanatçıları yalnız bırakmasınlar lütfen" dedi.

İbrahim Harikases'in albüm tanıtımı gerçekleşti
İbrahim Harikases'in albüm tanıtımı gerçekleşti
İbrahim Harikases'in albüm tanıtımı gerçekleşti
İbrahim Harikases'in albüm tanıtımı gerçekleşti
İbrahim Harikases'in albüm tanıtımı gerçekleşti
İbrahim Harikases'in albüm tanıtımı gerçekleşti
İbrahim Harikases'in albüm tanıtımı gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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