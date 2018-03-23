İbrahim Hakkı Fen Lisesine Öğretmen Odası ve Mescit Belediyeden

İbrahim Hakkı Fen Lisesine Öğretmenler Odası ve Mescit Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı.

Öğretmenler Odası ile mescit açılışı için düzenlenen törene; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Kaymakamı Mehmet Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Okul Müdürü, Öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Başkan Sekmen açılışta yaptığı konuşmada "Çocuklarımızın bilgili, donanımlı yetişmelerine büyük önem veriyoruz. Bunun için de çocuklarımızı ilgilendiren sayısız örnek projeler yapıyoruz. Özellikle öğrencilere ücretsiz bisiklet ve basketbol topu dağıtımları, çocuk oyun alanları, eğitimler gibi birçok işi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri asli görevimiz olmamasına rağmen okullarımızın tamiratları, bakım ve onarımları, öğretmenler odası, veli bekleme yeri, Atatürk köşeleri yapıyoruz. Çocuklarımız, bizden daha iyi şartlara sahip olsunlar, daha iyi okullarda okusunlar, onlara emek veren öğretmenlerimiz daha güzel ortamlarda eğitim versinler istiyoruz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız ise "Belediye başkanımızın yapmış olduğu çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Örnek çalışmalarından dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğretmenler odası ile mescit açılışı için kurdela kesildi. - ERZURUM