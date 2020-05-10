İbrahim Gökçek'in cenazesindeki olaylar  kamerada
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İbrahim Gökçek'in cenazesindeki olaylar  kamerada

İbrahim Gökçek'in cenazesindeki olaylar  kamerada
10.05.2020 01:21 | Son Güncelleme: 10.05.2020 01:21

GRUP Yorum üyesi İbrahim Gökçek girdiği ölüm orucuna ara vermesinin ardından hayatını kaybetmiş ve cenazesi sırasında olaylar çıkmıştı.

GRUP Yorum üyesi İbrahim Gökçek girdiği ölüm orucuna ara vermesinin ardından hayatını kaybetmiş ve cenazesi sırasında olaylar çıkmıştı. O anlar polis helikopteri kamerasına yansırken, görüntülerde şüphelilerin çatılardaki kiremitleri ve tuğlaları sökerek ara sokaklarda devriye yapan polis ekiplerine attıkları görüldü. Cenazede çıkan olaylarda 43 kişi gözaltına alınırken, 25'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 18 şüphelinin ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.  

Edinilen bilgilere göre, Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gökçek'in cenazesi Kayseri'ye gönderilmek üzere yakınları tarafından morgdan teslim alınarak dün Sultangazi'deki Gazi Cemevi'ne götürüldü. Cenazenin Kayseri'ye gönderilmek üzere Gazi Cemevi'nden çıkartıldığı sırada terör örgütü DHKP-C yanlısı olduğu belirtilen grup ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Terör örgütü yanlıları çatılardan söktükleri kiremit ve tuğlalarla ara sokaklarda görev yapan polis ekiplerine attı. Emniyet ekipleri, saldırgan gruba müdahalede bulunarak grubu dağıttı. Yaşanan olaylar polis helikopteri tarafından saniye saniye kaydedildi. 

43 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayda 43 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alına n 43 kişiden 25 tanesi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken 18 şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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